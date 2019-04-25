Российские паспорта на Донбассе: заявление Украины станет официальным документом ООН [ Редактировать ]
Заявление МИД Украины относительно решения Кремля о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса будет распространено как официальный документ Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
"Владимир Ельченко в письме генсеку ООН отметил: решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является ничтожным. Украина призывает международное сообщество отреагировать усилением давления на РФ. Письмо будет распространено как официальный документ Генассамблеи", - заявили в дипломатическом ведомстве.
В.Єльченко в листі Генсеку ООН: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 апреля 2019 г.
Лист буде поширений як офіційний документ Генасамблеї ⤵ pic.twitter.com/Qpa0o3wotn
Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.
по теме
Видача російських паспортів: Україна занепокоєна новим етапом окупації Донбасу
Україна звернулася в Радбез ООН - через рішення Росії спростити процедуру видачі жителям окупованого Донбасу російських паспортів
Выдача российских паспортов жителям Донбасса: Порошенко сделал заявление
В среду, 24 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение России об упрощении выдачи российских паспортов
Російські паспорти на Донбасі: Україна скликає Радбез ООН
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу та вимагає скликати засідання Ради безпеки
В Совбеза ООН назвали дату заседания по ситуации с паспортами на Донбассе
Совет Безопасности ООН проведет заседание для обсуждения ситуации да Донбассе
Выдача российских паспортов жителям Донбасса: Волкер резко высказался о ситуации
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины