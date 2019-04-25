Заявление МИД Украины относительно решения Кремля о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса будет распространено как официальный документ Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"Владимир Ельченко в письме генсеку ООН отметил: решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является ничтожным. Украина призывает международное сообщество отреагировать усилением давления на РФ. Письмо будет распространено как официальный документ Генассамблеи", - заявили в дипломатическом ведомстве.

В.Єльченко в листі Генсеку ООН: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ.



Лист буде поширений як офіційний документ Генасамблеї ⤵ pic.twitter.com/Qpa0o3wotn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 апреля 2019 г.

Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.