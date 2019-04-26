Состояние певицы Максим после ДТП ухудшилось: что известно [ Редактировать ]
Популярная российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) попала в серьезную автомобильную аварию. После страшного ДТП состояние артистки ухудшилось.
Как сообщают российские СМИ, у нее начался мощный воспалительный процесс из-за гематомы. Менеджер МакЅим Маргарита Соколова, рассказала, что звезда очень плохо себя чувствует.
Напомним, что российская певица попала в ДТП, когда спешила на свой рейс в Москву. Певица будет находиться на реабилитации еще как минимум в течение месяца. Жуткие фото последствий смотрите по ссылке.
Ранее мы сообщали, что умер народный артист Украины, а также знаменитая певица поборола рак и вернулась на сцену.
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