Популярная российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) попала в серьезную автомобильную аварию. Торопясь в аэропорт, откуда она собиралась лететь в Москву на съемки нового клипа "Абонент не доступен", 35-летняя звезда попала в ДТП, сообщают "Факты".

Сейчас она находится на реабилитации. Как сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова в соцсети Instagram, в ближайшее время она не сможет выступать на концертах и мероприятиях.

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На опубликованных в сети снимках МакSим лежит на больничной койке вся в синяках и под капельницей.

"Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!", - обратилась к поклонникам певицы Соколова.

Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Ранее мы сообщали, что умер народный артист Украины, а также знаменитая певица поборола рак и вернулась на сцену.