Певица Максим попала в жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) попала в серьезную автомобильную аварию. Торопясь в аэропорт, откуда она собиралась лететь в Москву на съемки нового клипа "Абонент не доступен", 35-летняя звезда попала в ДТП, сообщают "Факты".
Сейчас она находится на реабилитации. Как сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова в соцсети Instagram, в ближайшее время она не сможет выступать на концертах и мероприятиях.
На опубликованных в сети снимках МакSим лежит на больничной койке вся в синяках и под капельницей.
"Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!", - обратилась к поклонникам певицы Соколова.
Фото: instagram.com/sokllovamargarita
Ранее мы сообщали, что умер народный артист Украины, а также знаменитая певица поборола рак и вернулась на сцену.
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