26 апреля - 116-й день года (117-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 249 дней.

День памяти Чернобыля

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

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В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

Международный день интеллектуальной собственности

Патент на изобретение / Фото: pixabay

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

26 апреля знаменует собой основание WIPO - организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.

Именины: Георгий, Дмитрий, Юрий.

За два дня до Пасхи христиане отмечают особенный день Страстной недели, так называемую Страстную (Великую) пятницу, которая посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.

Также узнайте о приметах и суевериях в Страстную пятницу.