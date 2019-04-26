26 апреля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
26 апреля - 116-й день года (117-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 249 дней.
День памяти Чернобыля
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.
Международный день интеллектуальной собственности
Патент на изобретение / Фото: pixabay
Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).
26 апреля знаменует собой основание WIPO - организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.
Именины: Георгий, Дмитрий, Юрий.
За два дня до Пасхи христиане отмечают особенный день Страстной недели, так называемую Страстную (Великую) пятницу, которая посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.
Также узнайте о приметах и суевериях в Страстную пятницу.
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