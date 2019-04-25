Страстная пятница: 5 главных запретов [ Редактировать ]
Страстная пятница - день, который посвящен воспоминаниям о смертной каре, крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста тела и погребения.
Считается, что именно в пятницу был распят Иисус Христос. Поэтому этот день посвящен воспоминаниям о суде над Спасителем, его распятии и смерти на Голгофе. Богослужение на Страстную пятницу включает трехкратное прочтение евангельского повествования об этих событиях. Также с 6 апреля связаны несколько запретов, которые обязательно соблюдают верующие.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- В Страстную пятницу действует строгое ограничение в пище - все еще действует Великий пост. От принятия пищи нужно воздержаться до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб и пить только воду.
- Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы.
- Также нельзя работать по дому. Важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Нежелательно готовить, прикасаться к острым металлическим предметам, занимайтесь шитьем и вышивкой.
- Хлеб нельзя резать - только ломать.
- Нельзя посещать увеселительные мероприятия и веселиться, так как Страстная пятница – это день скорби.
Также узнайте о приметах и суевериях в Страстную пятницу.
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