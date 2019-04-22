В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной, передает "Сегодня".

По данным источника, 26-летняя девушка скончалась от полученных травм в результате падения с большой высоты. Тело обнаружили на козырьке подъезда дома на Кроштандском бульваре.

Мялина стала обладательницей Кубка России, была чемпионкой Москвы и Московской области. Также она входила в состав сборной России на чемпионате Европы. Мялина работала тренером по общефизической подготовке в одном из клубов единоборств и фитнеса.

Ранее сообщалось, что футболисты вышли на поле с надписями на футболках "Нотр-Дам", а также что Усику предложили сменить гражданство.