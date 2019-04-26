Понад 350 тисяч осіб зареєструвались, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Цьогоріч на ЗНО винесуть 11 предметів. Іспити триватимуть з 21 травня по 13 червня. До 25 червня мають оголосити результати, а з 26 по 12 липня проведуть додаткову сесію для тих, хто не складав оцінювання з поважних причин.

"Цогоріч є дві основні Новації - обов’язково державні підсумкові атестації з української мови і з математики або історії на вибір, складають всі учні також професійно технічних навчальних закладів і студенти коледжів, цьогріч ми запровадили розумне пристосування до цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов'янських мов. До них буде встановлено адаптивний поріг, який дасть їм можливість брати участь в конкурсному відборі до закладів вищої освіти. А крім того ми значно інтенсифікували вивчення української мови у цих школах", - говорить Ліля Гриневич, міністр освіти і науки України