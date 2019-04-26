Руководство американских школ ввело дресс-код для родителей школьников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Стало известно, что в некоторых школах в США действует запрет для родителей на появление на территории учебного заведения в неподобающем виде.

По словам директора школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне Карлотты Отли Браун, в школу не пустят родителей, одетых в пижамы, мешковатую одежду, в чрезвычайно обтягивающей или "излишне открытой" одежде.

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Аналогичный запрет действует в школе имени Барака Обамы в Ричмонде, штат Вирджиния. Там в школу не пустят родителей в спадающих брюках, укороченных шортах, пижамных штанах и ночных чепчиках.

С инициативой ввести дресс-код для родителей выступил член законодательного собрания штата Теннесси Энтони Паркинсон. Рассмотрение закона намечено на 2020 год.

Ранее сообщалось, что в Одессе расстреляли школу во время уроков, а также что под Запорожьем в школе обнаружили труп учителя.