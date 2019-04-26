В школах ввели дресс-код для родителей [ Редактировать ]
Руководство американских школ ввело дресс-код для родителей школьников. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Стало известно, что в некоторых школах в США действует запрет для родителей на появление на территории учебного заведения в неподобающем виде.
По словам директора школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне Карлотты Отли Браун, в школу не пустят родителей, одетых в пижамы, мешковатую одежду, в чрезвычайно обтягивающей или "излишне открытой" одежде.
Аналогичный запрет действует в школе имени Барака Обамы в Ричмонде, штат Вирджиния. Там в школу не пустят родителей в спадающих брюках, укороченных шортах, пижамных штанах и ночных чепчиках.
С инициативой ввести дресс-код для родителей выступил член законодательного собрания штата Теннесси Энтони Паркинсон. Рассмотрение закона намечено на 2020 год.
Ранее сообщалось, что в Одессе расстреляли школу во время уроков, а также что под Запорожьем в школе обнаружили труп учителя.
по теме
В Украине отменят плату за долгосрочную визу: что нужно знать
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан
Конфуз дня: парни высмеяли девушек из Instagram
Все мы знаем, что девушки любят фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети
Мать жестоко избивала дочь: учителя обнаружили гематомы
В Степановке в школу пришла 7-летняя ученица, тело которой было полностью в гематомах и ссадинах
Тройное ДТП под Киевом: пострадал ребенок
Внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию
Моника Беллуччи поделилась пикантным фото
Итальянская дива Моника Беллуччи попала в объективы фотографов, когда из-за порыва ветра ее платье поднялось вверх и случайно обнажило стройные ноги актрисы