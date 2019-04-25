Под Запорожьем в школе обнаружили труп учителя [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области учитель скончался на работе. Труп мужчины нашли в учительской комнате, сообщает golos.ua.
Трагедия произошла в школе №22. Так, перед началом урока учитель вошел в учительскую, чтобы взять журнал, после чего упал в обморок. Его коллеги вызвали скорою, но, к сожалению, медики оказались бессильны, мужчина скончался прямо в учительской.
В ГУ Гоструда рассказали о причинах смерти мужчины. Как казалось, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности вследствие перенесенного им в прошлом инфаркта миокарда.
Ранее сообщалось, что в Киеве на ВДНХ повесился парень, а также в столице нашли окровавленный труп мужчины.
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