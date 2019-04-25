В Мелитополе Запорожской области учитель скончался на работе. Труп мужчины нашли в учительской комнате, сообщает golos.ua.

Трагедия произошла в школе №22. Так, перед началом урока учитель вошел в учительскую, чтобы взять журнал, после чего упал в обморок. Его коллеги вызвали скорою, но, к сожалению, медики оказались бессильны, мужчина скончался прямо в учительской.

Читайте также На заводе в мясорубке нашли расчлененный труп

В ГУ Гоструда рассказали о причинах смерти мужчины. Как казалось, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности вследствие перенесенного им в прошлом инфаркта миокарда.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ВДНХ повесился парень, а также в столице нашли окровавленный труп мужчины.