Мы восстановим льготы "чернобыльцев" - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти выполнить решение Конституционного суда Украины по восстановлению конституционных прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин в день 33-й годовщины Чернобыльской трагедии.
"Необходимо обеспечить в полном объёме финансирование льгот для чернобыльцев и их семей, внеся изменения в бюджет-2019 и увеличив статьи по социальной поддержке и обеспечению чернобыльцев минимум на 2,2 млрд гривен", – заявил Сергей Левочкин.
Политик напомнил, что в Украине насчитывается порядка 1.9 миллиона граждан, имеющих статус "чернобыльцев", и их социальное обеспечение постоянно уменьшается уже в течение пяти лет.
Так, если в бюджете 2013 года под программу "Социальная защита граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы" было выделено 2,6 млрд грн, то в 2019 году – 1,98 млрд грн, что в номинальном выражении меньше на 24%, в реальном выражении (с учетом роста цен в 2014-18 годах и прогнозного уровня инфляции в 2019 году) – меньше на 72%. В долларовом эквиваленте финансирование этой программы сократилось в 4,7 раза и в 2019 г. составит немногим более 1/5 от уровня 2013 г.
Начиная с 2014 года, из госбюджета исключены 2 целевые программы – "Комплексное медико-санитарное обеспечение и лечение онкобольных чернобыльцев" и "Обеспечение жильем граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы".
В том же 2014 году были приняты изменения в ряд законов, которыми гарантии для "чернобыльцев" были снижены по 12 позициям, от чего пострадало почти 2 млн человек, из них более чем 100 тысяч людей с инвалидностью.
"В прошлом году Конституционный суд принял решение, которое восстановило все льготы и социальные гарантии, отобранные у "чернобыльцев" в декабре 2014 года. Оно является обязательным, но власть не спешит его выполнять и выделять средства на возобновление выплат. Обязанность всех политиков перед двумя миллионами граждан – добиться от власти, чтобы она вернула им их льготы. Процесс обновления власти уже начался, завершится он осенними парламентскими выборами. Уверен, что уже к концу года льготы "чернобыльцев" будут восстановлены новой коалицией и новым правительством", – резюмировал Сергей Левочкин.
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