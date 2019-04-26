Сына известной звезды реалити-шоу Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста 3-летнего Сэйнта экстренно госпитализировали. Парня увезли на скорой в больницу.

Бабушка и мать Ким Кардашян 63-летняя Крис Дженер рассказала о проблемах со здоровьем мальчика. Оказалось, у ребенка нашли потенциально опасную аллергическую реакцию.

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"Моего маленького внука доставили в клинику E. R. в Палм-Спрингс. Мы оказались в реанимации", - сообщала Крис.

Сын Кардашян попал в реанимацию после того, как поиграл на газоне во дворе дома. Мальчик начал задыхаться. В больнице медики сообщили, что у Сэйнта аллергия на траву.

Благодаря своевременно оказанной помощи здоровье мальчика в безопасности.

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