Сын Ким Кардашьян попал в реанимацию [ Редактировать ]
Сына известной звезды реалити-шоу Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста 3-летнего Сэйнта экстренно госпитализировали. Парня увезли на скорой в больницу.
Бабушка и мать Ким Кардашян 63-летняя Крис Дженер рассказала о проблемах со здоровьем мальчика. Оказалось, у ребенка нашли потенциально опасную аллергическую реакцию.
"Моего маленького внука доставили в клинику E. R. в Палм-Спрингс. Мы оказались в реанимации", - сообщала Крис.
Сын Кардашян попал в реанимацию после того, как поиграл на газоне во дворе дома. Мальчик начал задыхаться. В больнице медики сообщили, что у Сэйнта аллергия на траву.
Благодаря своевременно оказанной помощи здоровье мальчика в безопасности.
Раньше сообщалось о том, что полуголая Ким Кардашьян шокировала новым фото. А также Ким Кардашьян впервые показала свой шикарный особняк
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