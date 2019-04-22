Полуголая Кардашьян шокировала новым фото [ Редактировать ]
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась пикантными фото с острова Бали. Там звезда отдыхала со своим супругом Канье Уэстом. Снимки Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Кардашьян позирует на фоне тропического леса, сидя на бетонных перилах. Звезда одета в миниюбку цвета питоновой кожи и маленький топ, обнажающий половину груди звезды. Он также выполнен из змеиной кожи или "под нее".
Образ звезда дополнила солнцезащитными очками и крупным браслетом в тон к наряду.
Раньше сообщалось о том, что Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии. А Ким Кардашьян впервые показала свой шикарный особняк
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