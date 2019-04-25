Под Львовом, в селе Соседовичи, 2-летний мальчик упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком, получив 70% ожогов тела. Об этом сообщает lmn.in.ua.

2-летний Иванко Малетич игрался возле матери, когда та грела воду для стирки. Поставила воду, чтобы остыла. Не успела развернуться, как сын упал в кастрюлю с кипятком.

Ребенка сразу отвезли в Самборскую районную больницу. Оттуда направили во Львовский ожоговый центр 8 городской клинической больницы.

"Сейчас в реанимации, рядом с ним все время. Только что начали перевязку делать, я вышла, потому что не могу смотреть, сердце разрывается. Врачи пока ничего хорошего сказать не могут, разве на Бога надеемся", - говорит женщина.

В день на лечение нужно 5-6 тысяч гривен. У семьи таких денег нет. У женщины еще 3 старших детей.

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