Еммануель Макрон збирається скоротити Шенгенську зону [ Редактировать ]
Еммануель Макрон планує звузити Шенгенську зону, - про це президент Франції повідомив під час прес-конференції у Парижі.
Він наголосив, що Дублінська угода щодо розподілу біженців до країн Європи більше не працює. І додав, що серед країн Шенгенської домовленості - не повинно бути держав, які "не бажають охороняти спільні кордони".
Низку країн він звинуватив у недостатній солідарності в області міграційної політики. Кого саме він має на увазі - Макрон не уточнив.
по теме
Макрон презентував пакет реформ у відповідь на вимоги "жовтих жилетів"
Після півроку протестів "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон нарешті презентував пакет реформ, створених на основі пропозицій мітингарів
На відбудову Нотр-Даму зібрали мільярд євро
Влада Франції обіцяє негайно почати відбудову Собору Паризької Богоматері
Еммануель Макрон закликав французів разом відновити Нотр-Дам
Відбудувати Собор Паризької Богоматері за п'ять років сподівається президент Франції Еммануель Макрон
Зеленский встретился с Макроном (видео)
В пятницу, 12 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном
До Ізраїлю не пускають громадян України - МЗС
На територію Ізраїлю не пустили 900 людей із України