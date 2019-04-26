Еммануель Макрон планує звузити Шенгенську зону, - про це президент Франції повідомив під час прес-конференції у Парижі.

Він наголосив, що Дублінська угода щодо розподілу біженців до країн Європи більше не працює. І додав, що серед країн Шенгенської домовленості - не повинно бути держав, які "не бажають охороняти спільні кордони".

Низку країн він звинуватив у недостатній солідарності в області міграційної політики. Кого саме він має на увазі - Макрон не уточнив.