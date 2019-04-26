В Королевской семье вот вот появится новый член семьи. Меган Маркл, супруга принца Гарри, рожает ребенка. Об этом пишет "Новый канал".

"Над домом Меган Маркл и принца Гарри" летает вертолет, а возле ворот стоиткарета скорой помощи. Так что, возможно, пополнение в королевской семье вот вот произойдет", - пишут в СМИ.

Раньше сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила. А также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.