Меган Маркл рожает - СМИ [ Редактировать ]
В Королевской семье вот вот появится новый член семьи. Меган Маркл, супруга принца Гарри, рожает ребенка. Об этом пишет "Новый канал".
"Над домом Меган Маркл и принца Гарри" летает вертолет, а возле ворот стоиткарета скорой помощи. Так что, возможно, пополнение в королевской семье вот вот произойдет", - пишут в СМИ.
Невже почалося? 😱Над будинком Меган Маркл та Принца Гаррі кружляє гвинтокрил, а біля воріт стоїть карета швидкої допомоги, тож, можливо, поповнення королівської родини вже от-от відбудеться 🥰 Пропоную за українською традицією зібрати лайків на хлопчика та дівчинку 😆 Отже: 💙 - за хлопчика 💖 - за дівчинку 💚 - за #новийканал #давайжитиразом
Публикация от Новий канал (@novy_channel)
Раньше сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила. А также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.
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