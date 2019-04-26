Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов России жителям "ЛДНР" фактическим признанием России. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Фактически, это признание России. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

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Он также отметил, что не имеют решения относительно окончания войны на Донбассе, однако, подчеркнул, что мир должен наступить на условиях Украины.

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - заявил Разумков.

Международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.