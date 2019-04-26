Выдача российских паспортов на Донбассе: Порошенко выступил с заявлением [ Редактировать ]
Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что выдача российских паспортов жителям оккупированного Донбассе противоречит мирному процессу. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Порошенко также поприветствовал поддержку Украины на заседании Совета Безопасности ООН. Президент выразил благодарность США, Германии, Франции и другим странам Евросоюза за четкую позицию и однозначную оценуц о незаконности решения России по выдаче паспортов.
"Это решение не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства", - говорится в сообщении.
Он также призвал мировое сообщество усилить секторальные и экономические санкции против России, а также развернуть миротворческую миссию на оккупированном Донбассе.
Международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.
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