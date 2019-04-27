В Киеве на Набережном шоссе в плавучем ресторане "Веранда на Днепре" кавказцы устроили стрельбу. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на очевидцев событий из персонала ресторана, которые пожелали остаться анонимными.

"Около полпервого ночи к ресторану подъехал белый микроавтобус Mercedes и две легковушки - Audi и Toyota. Из него вышла группа смуглых мужчин, похожих на кавказцев. Они расположились на открытой площадке ресторана. Заведение в будние дни работает с 12:00 до 01:00 поэтому в зале перед закрытием были только единицы посетителей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кавказцы зашли на террасу ресторана, а через некоторое время персонал услышал звуки выстрелов. Ночные гости открыли стрельбу по фасаду ресторана и пытались прорваться внутрь. Охрана приняла решение закрыть входные двери в помещение и не пускать кавказцев. Опасные визитеры обстреляли фасад плавучего сооружения и скрылись на своих автомобилях.

Сейчас полиция устанавливает владельцев машин, чтобы найти стрелков и выяснить мотивы преступления. На месте происшествия нашли много стрелянных гильз.

Не исключено что конфликт произошел из-за неприязненных отношений между собственниками заведения. При стрельбе к счастью никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство с использованием оружия) УК Украины.

На днях в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Также мы сообщали о стрельбе в Ривне возле школы.