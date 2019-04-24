Полицейские со стрельбой гнались за "евробляхером": что случилось [ Редактировать ]
Во время одного из ночных дежурств в Броварах патрульные полицейские остановили автомобиль Audi на еврономерах. Когда полицейские подошли к машине, чтобы выяснить, почему водитель создал аварийную ситуацию, нарушитель сорвался с места.
В конце концов, чтобы остановить машину, правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, сообщает "Информатор".
В погоне за нарушителями участвовало два экипажа патрульной полиции. И когда нарушитель, не реагируя на предупреждения полицейских, продолжал грубо нарушать правила дорожного движения и создавать угрозу для других участников дорожного движения, копы приняли решение открыть огонь для остановки машины. Audi, впрочем, не остановилась и после этого, проехав несколько километров на пробитых шинах.
Как выяснилось после остановки машины, за ее рулем находился 38-летний житель села Семиполки. Также с ним в салоне была женщина, которая вела себя агрессивно. В результате полицейские составили два административных протокола - за злостное неповиновение и мелкое хулиганство. В отношении же водителя Audi составили сразу семь административных протоколов.
Помимо трех актов о невыполнении водителем требований об остановке, в его отношении также составили протокол о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, о мелком хулиганстве, о создании аварийной ситуации, злостном неповиновении, а также за вождение без соответствующих документов.
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