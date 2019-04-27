Собрать хороший игровой ПК – только половина дела, к нему нужно подобрать еще и правильный монитор.

В случае с однопользовательскими проектами это залог вашего каждодневного комфорта, а в случае с сетевыми шутерами – первый шаг к тому, чтобы чаще занимать первые строчки рейтингов по итогам матчей. А там, глядишь, и до профессионального киберспорта недалеко!

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В этом материале подробно расскажем обо всем, на что стоит обратить внимание перед тем, как идти в магазин за новым монитором.

Диагональ: от 22 до 27 дюймов

При выборе монитора может показаться, что чем шире его диагональ, тем лучше. Это справедливо при работе с какими-нибудь сложными монтажными программами или огромными таблицами, когда на экране нужно уместить много всего. Там вы спокойно можете смотреть то в левый верхний угол, то в правый нижний, то куда-нибудь в середину.

В играх (особенно шутерах и RPG) происходящее на дисплее важно воспринимать целиком, что далеко не всегда получается уже на 27- и 30-дюймовых мониторах. В то же время и "мельчить" не стоит: 17 и 19 дюймов – удел сотрудника какого-нибудь чахлого офиса, но никак не выбор игромана. В итоге лучше всего выбирать что-то в диапазоне между 22 и 27 дюймами. И обязательно смотреть в магазине вживую перед покупкой!

Кстати, заодно обратите внимание на материалы изготовления. Принцип "чем меньше глянца, тем лучше" работает безотказно. Особенно в случае с фронтальной панелью монитора.

Разрешение: как минимум Full HD, но лучше Quad HD

Монитор – штука более долговечная, чем "железо" внутри компьютера. Видеокарту ведь вы почти наверняка поменяете через 2-3 года на что-нибудь более мощное. И смотреть все это время на картинку в стремительно устаревающем Full HD разрешении – идея не самая лучшая.

Да, современный массовый гейминг – это история в основном про 1920х1080, но будущее ближайших лет, определенно, за 2560х1440.

Кроме того, такое разрешение дает гораздо большую плотность пикселей на дисплеях с широкими диагоналями. Поверьте, QHD и FHD на одной и той же, допустим, 24-дюймовой панели – это как небо и земля.

Так что даже если прямо сейчас ваша видеокарта "вывозит" 2560х1440 на пределе возможностей (24-30 fps), то все равно стоит покупать именно Quad HD, а не Full HD монитор. При таком выборе об обновлении можно будет со спокойной душой забыть лет на 5, а то и больше.

А вот на 4К смотреть пока рановато. Модели с таким разрешением либо не поддерживают высокую (более 60 Гц) частоту обновления, либо стоят космических денег, причем для раскрытия их потенциала в вашем компьютере должна будет стоять как минимум карта уровня GeForce GTX 1080Ti. Готовы выложить 200 с лишним тысяч за такой комплект? Если да, то мы за вас очень рады, но едва ли на планете Земля наберется много таких счастливчиков.

G-Sync или FreeSync: очень нужные технологии

Есть такая неприятная вещь: разрывы и задержки в играх из-за того, что монитор, допустим, может отображать только 60 кадров в секунду, а видеокарта постоянно выдает изображение с разной частотой. Скажем, от 25 до 90.

Вертикальная синхронизация с ее принудительным ограничением частоты до 60 к/c проблему решает лишь отчасти. Если карта выдает меньше, то картинка будет дерганой, а если больше, то изображение станет "вязким", а движения курсора мыши менее точными. В общем, это и некрасиво, и пагубно для достижения хороших результатов в шутерах.

В итоге производители видеокарт стали решать проблему совместно с производителями мониторов. AMD сделала открытую технологию FreeSync, а NVIDIA остановилась на закрытом варианте G-Sync.

В первом случае разработчики монитора "колдуют" сами, что в итоге оборачивается экономий для покупателя. Во втором случае они берут готовый чип NVIDIA, что, разумеется, ощутимо дороже.

Работают технологии по-разному, но цель одна: максимально точно синхронизировать то, что выдает видеокарта, с тем, что отображается на дисплее. Результат – плавное и визуально приятное изображение.

О том, что именно лучше, можно спорить очень долго, но никакого смысла в этом нет. Если у вас в компьютере видеокарта AMD Radeon RX или RX Vega, то ваш выбор – монитор с FreeSync. Если же как и у подавляющего большинства геймеров, у вас графика от "зеленых", то есть от NVIDIA, то придется доплачивать за G-Sync. Поверьте, оно того стоит.

Частота обновления выше 60 Гц: это действительно полезно

В герцах измеряют количество повторяющихся процессов за единицу времени. В случае с мониторами – это частота обновления. Получается, что 60-герцовый монитор за секунду физически не может отобразить больше 60 кадров. Это стандарт, а для геймеров существуют 144- или даже 240-герцовые модели.

За самой верхней планкой гнаться не обязательно, но если бюджет позволяет, то 144-герцовый дисплей в хозяйстве лишним не будет. Особенно если вы любите динамичные шутеры вроде Overwatch. Ощутить эффект от перехода с 60 на 144 Гц с первого же взгляда на экран невозможно, отсюда и возникают бесконечные интернет-баталии на форумах.

Но, вопреки расхожему мнению, это не придумки маркетологов, а действительно полезная особенность. Привыкнув к идеально плавной смене кадров, вы потом на 60-герцовые мониторы даже смотреть не захотите.

Но помните, что помимо монитора 144 кадра в секунду в игре должна выдавать и ваша видеокарта. К счастью, сетевые шутеры, в которых как раз и важна увеличенная частота обновления, не очень требовательны к вычислительным ресурсам. На Full HD хватит и классической GTX 1060 с 6 ГБ памяти, а вот для раскрытия потенциала 144-герцовых дисплеев в Quad HD разрешении нужно запасаться чем-то уровня GTX 1070 Ti или старше.

Матрица: все упирается во время отклика

Подавляющее большинство игровых мониторов построено на базе TN-матриц, и этому есть простое объяснение. Именно такие панели позволяют добиться той самой заветной частоты обновления в 120, 144 и более герц за счет минимального времени отклика, которое в идеале должно составлять 1-2 мс. У IPS же этот показатель в среднем составляет 12 мс, и а при таком отклике отображение более 84 к/c просто физически невозможно.

Хотя более широкие углы обзора и улучшенная цветопередача (это про IPS) манят, конечно. Но и TN тоже бывают разные: как хорошие, так и не очень. Вновь напомним: никогда не пренебрегайте возможностью вживую оценить качество картинки на заинтересовавшем вас мониторе в магазине до его покупки.

Впрочем, также существуют мониторы с VA-матрицами, которые как раз создавались в качестве альтернативы IPS, призванной совместить высокую частоту обновления и натуральную цветопередачу. Обратить на них внимание можно, но цены на QHD-модели очень кусаются.

HDR, 21:9 и изогнутые экраны: полезно, но совсем не обязательно

Гнаться за входящей в моду технологией расширения динамического диапазона (HDR) пока откровенно рано. До начала действительно массового ее применения в мониторах и телевизорах еще как минимум года 2-3, а пока идет война стандартов. Производители контента (в т.ч. игр) лениво зевая наблюдают на ней в сторонке в ожидании победителя.

С другими модными "фишками" – с изогнутыми и широкоформатными дисплеями – ситуация попроще. Переплачивать за первое смысла мало: ощущения во время игр они особо не меняют, а стоят дороже.

Эпоху маркетингового бума на изогнутые телевизоры мы уже благополучно пережили, и где они теперь? Лучше переплатить за герцы и разрешение. Ну а дисплеи с соотношением сторон 21:9 – это скорее просто нишевая история для любителей различных симуляторов.

Какой игровой монитор можно считать оптимальным?

Разных моделей на рынке полно. Мы даем надежную рекомендацию для тех, кто ценит разумное соотношение цены и качества. Обратите внимание на нестареющую и проверенную временем классику – монитор AOC AGON AG241QG. Он подходит абсолютно под все описанные ранее критерии и стоит адекватных денег.

Давайте загибать пальцы. Во-первых, тут разумная диагональ в 23,8 дюйма. Во-вторых, разрешение 2560х1400 точек. В-третьих, в мониторе есть чип NVIDIA, дающий поддержку технологии G-Sync, – картинка будет идеально плавной. В-четвертых, частота обновления здесь составляет 165 Гц, а время отклика – 1 мс. Тип матрицы – TN, но это как раз тот самый TN, который из разряда хороших.

Если вы не работаете с графикой на профессиональном уровне, то поводы пожаловаться на качество цветопередачи найдутся едва ли. И углы обзора здесь ощутимо шире, чем у многих других панелей такого же типа.

Плюс есть ряд чисто дизайнерских нюансов, которые добавляют дополнительные достоинства именно этому монитору. Например, мощная цельнометаллическая ножка и откидная подвеска для гарнитуры.

Также есть неплохие встроенные динамики, а на один из торцов вынесено несколько USB 3.0 и вход для подключения наушников. Менять настройки удобно – для этого есть восьмикнопочный пульт управления, который входит в комплект поставки.

Ранее podrobnosti.ua обозревали доступный монитор AOC U2879VF. А также делали обзор монитора Philips 272P7V.