От имени новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале его команды опубликовали поздравление со светлым праздником и пожелали добра мира и благополучия каждому украинцу.

⠀

"Добра, крепкого здоровья, мира и процветания! Пусть каждый день ваши дома наполняются счастьем. Дарите друг другу только заботу, любовь и верность. Только вместе мы достигнем благополучия", - обратились к украинцам в Telegram-канале новоизбранного президента.

Раньше сообщалось о том, что первые лица страны поздравили украинцев с Пасхой. А также Петр Порошенко поздравил украинцев.