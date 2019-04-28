Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой [ Редактировать ]
От имени новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале его команды опубликовали поздравление со светлым праздником и пожелали добра мира и благополучия каждому украинцу.
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"Добра, крепкого здоровья, мира и процветания! Пусть каждый день ваши дома наполняются счастьем. Дарите друг другу только заботу, любовь и верность. Только вместе мы достигнем благополучия", - обратились к украинцам в Telegram-канале новоизбранного президента.
Раньше сообщалось о том, что первые лица страны поздравили украинцев с Пасхой. А также Петр Порошенко поздравил украинцев.
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