В субботу, 27 апреля, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны.

Соответствующий ролик был опубликован на странице Владимира в Instagram.

"Всім привіт! Хочу вам розказати про нову сєкту під назвою "Ми люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас". Це такі аферисти, які ходять до мерів, судів, прокурорів, представників бізнесу. Кажусь, що ми все тепер тут рішаємо, буде так, як ми скажемо, нам мандат дав Зеленський", - сказал Владимир.

"Якщо до вас звернулись такі люди, будь лакска покажіть їм це відео, знімайте іх на камеру, а ще краще - звертайтесь до правоохороних органнів", - предупреждает президент.

Накануне в ЦИК заявили, что объявят результаты выборов в последний согласно законодательству день. Также мы писали о том, что в штабе Зеленского разработали новый законопроект.