Зеленский предупредил украинцев об опасных аферистах [ Редактировать ]
В субботу, 27 апреля, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны.
Соответствующий ролик был опубликован на странице Владимира в Instagram.
"Всім привіт! Хочу вам розказати про нову сєкту під назвою "Ми люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас". Це такі аферисти, які ходять до мерів, судів, прокурорів, представників бізнесу. Кажусь, що ми все тепер тут рішаємо, буде так, як ми скажемо, нам мандат дав Зеленський", - сказал Владимир.
"Якщо до вас звернулись такі люди, будь лакска покажіть їм це відео, знімайте іх на камеру, а ще краще - звертайтесь до правоохороних органнів", - предупреждает президент.
Накануне в ЦИК заявили, что объявят результаты выборов в последний согласно законодательству день. Также мы писали о том, что в штабе Зеленского разработали новый законопроект.
по теме
В России назвали первую тему разговора с Зеленским
Путин сделал заявление о переговорах с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским
Паспорта России на Донбассе: у Зеленского прокомментировали ситуацию
Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отреагировал на ситуацию с российскими паспортами на Донбассе
В ЦИК назвали дату объявления результатов выборов
Следующим этапом должно стать составление протокола о результатах выборов президента
Незаконное обогащение: Зеленский рассказал о новом законе
Владимир Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение
Инаугурация Зеленского: в КСУ сделали заявление
В Конституционном суде пояснили информацию о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента