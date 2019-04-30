Кримськотатарський активіст Едем Бекіров збирається оголосити голодування [ Редактировать ]
Кримськотатарський активіст Едем Бекіров має намір оголосити голодування, - про це у Facebook повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.
Як розповів захисник, причиною стало те, що у СІЗО вже понад десять днів вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте намарне. За словами Веліляєва, така ситуація може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату.
Нагадаємо, Едема Бекірова російські силовики затримали на в'їзді в анексований Крим торік у грудні. Він їхав до півострова, щоб відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрюють у "зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів".
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