Кримськотатарський активіст Едем Бекіров має намір оголосити голодування, - про це у Facebook повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.

Як розповів захисник, причиною стало те, що у СІЗО вже понад десять днів вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте намарне. За словами Веліляєва, така ситуація може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату.

Нагадаємо, Едема Бекірова російські силовики затримали на в'їзді в анексований Крим торік у грудні. Він їхав до півострова, щоб відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрюють у "зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів".