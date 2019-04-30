Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю [ Редактировать ]
Шість разів напередодні ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових, один раз із застосуванням заборонених калібрів.
Бойовики гатили в районах Широкиного та Пісків із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Золотого-4 із 82-міліметрових мінометів, з гранатометів - біля Травневого.
Жоден український військовослужбовець не постраждав. Втрати противника уточнюються.
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