На передовій побував наш кореспондент Ігор Левенок. Його репортаж - далі.

"Частенько бувають СПГ, АГС, був час коли Гради прилітали по іншій позиції, ну тобто - це "град-партизан" одиночний. Ні, нічого не помінялося".

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на свята. Сподівалися, буде тихо. Бо ж воювати на Великдень - великий гріх. Але війна триває. Будь-який орієнтир бойовики використовують для прицільного вогню.

"Зі стрілецької зброї - це автомат і кулемет по нашим позиціям, але ми змогли дати їм достойну відсіч, бій тривав години дві-три і потім все стихло", - розповідає Сергій, боєць полку Національної гвардії "Азов".

Армійці кажуть - атаки на українські позиції для окупантів закінчуються кепсько. Супротивник має втрати:

"Бій зав'язався. Тривав усю ніч".

Попри щоденні обстріли, на цій позиції жоден із наших бійців не постраждав. Настрій святковий. Солдати відзначають Великдень. Військові до цього свята ставляться по-особливому.

"Христос Воскрес - Воїстину Воскрес люди кажуть! Сьогодні ми приїхали покропити святою водою наших хлопців, намастити їх святим єлеєм, призвати божий покров, милості і благословення на хлопців. Призвати мир на Україну, щоб ця клята війна вже закінчилася і щоб усі хлопці повернулися додому. І щоб Бог їх благословив і дав їм міцний дух", - говорить Олександр Чоков, військовий капелан.

Христове Воскресіння в окопах зі своїми солдатами зустрів командувач Об'єднаних сил генерал Наєв. Крашанки, битки і смачна паска!

"Українському народу потрібна віра і сила, а ми об'єднані і сильні. З такою силою ми здолаємо ворога, а з нашою вірою ми обов'язково переможемо", - говорить Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

У те, що бойовики дотримуватимуться режиму тиші, армійці не вірять. Щовечора в "зеленці" нишпорять їхні розвідники. В небі літають безпілотники. Ворожа зброя не мовчить.

"Працює артилерія їхня по нам і моментами - вони нас прострілюють з кулеметів", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Та солдати певні - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.