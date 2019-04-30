У Британії палає Ашдаунський ліс [ Редактировать ]
У Британії зайнявся Ашдаунський ліс, відомий завдяки дитячій казці Алана Мілна про Вінні-Пуха.
Вогонь охопив площу в 20 гектарів. На місце інциденту відрядили шість пожежних команд. За кілька годин полум'я локалізували. У пожежному департаменті зазначили: займання такого масштабу - неабияка рідкість для регіону. Утім, версію з підпалом виключили. Припускають звичайне недбальство.
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