В Італії студенти мусять виплатити мільйонний штраф за підпал лісу

Торік у грудні двоє юнаків були на барбекю у гірському будиночку в лісі, коли виникла пожежа. Вогонь не припинявся кілька днів, і знищив близько тисячі гектарів лісу на горі Берлінгера