Доповідь містить заклики до Росії внести зміни до закону про екстремізм

Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму, - про це йдеться у доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи.

В документі зазначено: в окупованому РФ Криму російська влада і далі викрадає, катує й ув'язнює кримськотатарських мусульман. Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад.

Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовують для переслідування релігійних меншин.