США засудили переслідування релігійних меншин в окупованому Донбасі та Криму [ Редактировать ]
Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму, - про це йдеться у доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи.
В документі зазначено: в окупованому РФ Криму російська влада і далі викрадає, катує й ув'язнює кримськотатарських мусульман. Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад.
Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовують для переслідування релігійних меншин.
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