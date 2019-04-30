П'ятеро українців постраждали в ДТП в Орловській області, - про це повідомляє "Інтерфакс".

Аварія трапилася цієї ночі - зіткнулися автобус, що перевозив українців, та вантажівка. Трьох осіб госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють.