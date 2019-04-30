В Орловській області у ДТП постраждали українці [ Редактировать ]
П'ятеро українців постраждали в ДТП в Орловській області, - про це повідомляє "Інтерфакс".
Аварія трапилася цієї ночі - зіткнулися автобус, що перевозив українців, та вантажівка. Трьох осіб госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють.
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