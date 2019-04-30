На Запоріжжі відкрили навігацію. Козацьку. Зо два десятки кремезних чоловіків вирушили в похід на стародавній Чайці. Куди саме і заради якої мети? - дізналися наші кореспонденти.

У похід козаки беруть найнеобхідніше - чай, крупи, сало, хліб та воду. А ось жінок, - жартують - ні-ні.

"Це ж Чайка. Це частинка Січі. Так що жінкам тут не місце. Пробачайте нас, дівчата!"

А ось без чого ніяк не обійдуться в поході - так це без цієї козацької ікони.

"Вона показує три козацьких основних роди - лісовики, межовики, степовики. І показує єдність України".

Похід триватиме чотири дні. Підуть униз по Дніпру. Відвідають Капулівку, Кам'янську Січ та Мамаєву Могилу. Кажуть, вирушають у мандрівку, щоб відродити традиції козацького судноплавства. А ще, вшанують пам'ять отаманів Івана Сірка та Костя Гордієнка. На веслах планують подолати майже півтисячі кілометрів. Впевнені - сили вистачить.

"До речі, щоби козака допустили на Січі до морського походу, він мусив пройти певні випробування. В тому числі, пропливти Дніпровські пороги. Тільки тоді він допускався. А це - 72 кілометри", - зазначив Олександр Притула, голова ГО "Всеукраїнська федерація "Спас".

Перед тим, як відчалити - молитва на березі… А розподіл обов'язків - уже на човні…

"Кто у вас самый младший? Сколько лет? - Тридцать! - Как зовут? - Виктор! - Виктор, ты будешь юнгой на корабле!"

Новопризначений юнга зізнається - у такому поході вперше, але веслувати вміє.

"Да, я рибак. В мене є досвід. У мене є дома човен, я гребти вмію", - запевняє Віктор Хижняк, учасник козацького походу.

Загалом, команда на "Чайці" не лише із Запоріжжя. Тут козаки із Січеслава, Кропивницького та Черкас. Дехто навіть при зброї. З перначем та шаблею.

"Тренуватися. Щоб була. А раптом якісь бусурмани на нас нападуть. Чим ми будемо відбиватись? Шаблюкою!!!", - говорить Валерій Свідерський, учасник козацького походу, отаман полку "Сагайдачний".

Короткі проводи - і Чайка нарешті відшвартовується.

На Хортицю козаки повернуться 2 травня. І обіцяють привезти не лише враження, а й землю з тих місць, де побувають. Щоб потім висипати її на Кургані Миру, Єдності та Перемоги, який тут козаки почали створювати ще у 2014 році.