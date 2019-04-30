Впродовж тижня на Донбасі підрозділи ДСНС розмінували понад 73 гектари землі. Також очистили територію Донецької фільтрувальної станції від вибухонебезпечного арсеналу та напередодні поминальних днів обстежили кладовища.

Крім того, рятувальники працювали над відновленням пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури.