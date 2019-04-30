На передовій не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Від ранку на Сході країни вже два обстріли українських позицій. Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами 82-міліметрові міномети.
Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Широкиного, Пісків, Павлополя, Золотого-4 і Травневого. Минулося без втрат серед українських захисників.
За даними розвідки Об'єднаних сил, одного окупанта було знищено.
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