Від ранку на Сході країни вже два обстріли українських позицій. Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами 82-міліметрові міномети.

Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Широкиного, Пісків, Павлополя, Золотого-4 і Травневого. Минулося без втрат серед українських захисників.

За даними розвідки Об'єднаних сил, одного окупанта було знищено.