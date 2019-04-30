Жителі Чехії вимагають розслідувати шахрайства з субсидіями [ Редактировать ]
Незалежного судочинства вимагали у Чехії. В Празі та інших містах країни люди вийшли на акції протесту з вимогою провести незалежний розгляд справи щодо прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.
Акції влаштували в переддень зміни міністра юстиції. За інформацією ЗМІ, цю посаду обійме 71-річна Марі Бенешова. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана і відтак підозрюють у заангажованості.
Нагадаємо, прем'єра Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС. Ідеться про понад півтора мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми.
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