Незалежного судочинства вимагали у Чехії. В Празі та інших містах країни люди вийшли на акції протесту з вимогою провести незалежний розгляд справи щодо прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Акції влаштували в переддень зміни міністра юстиції. За інформацією ЗМІ, цю посаду обійме 71-річна Марі Бенешова. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана і відтак підозрюють у заангажованості.

Нагадаємо, прем'єра Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС. Ідеться про понад півтора мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми.