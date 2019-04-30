У Львівській лікарні у важкому стані 8-місячна Марія. У дівчинки цироз печінки. Жодне лікування немовляті не допоможе, кажуть медики. Єдиний порятунок - пересадження. Ціна життя - 135 тисяч євро. Батьки просять усіх небайдужих допомогти.

Маленька Марійка народилася здоровою дівчинкою. І лише на третій день мама Олена помітила - її донька жовтіє. Лікарі заспокоїли, - мовляв, звичайна жовтяниця. Протягом двох місяців за здоров'ям Марійки спостерігав сімейний лікар. Далі - лікування в обласній лікарні Миколаєва. Дівчинці ставало все гірше. Рятувати взялися медики із Київського "Охматдиту".

"Там мы пробыли больше месяца. И только на третей недели, когда взяли биопсию печени, поставили билиарный цероз. Когда МРТ показало, что у нас протоки есть, УЗИ не показывало ничего такого, никто не говорил, что это атрезия. В итоге, делать кассая поздно. Потому что 5 месяцев. Цирроз начался. Ну и все. Единственной наш выход - трансплантация печени", - розповідає Юлія Луценко, мати хворої дівчинки.

Батькам дівчинки консультацію з пересадження печінки провели в інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. Там сказали їхати додому і чекати, - мовляв, у Марії час є. Удома дитина була майже два місяці.

"Мы, получается, дома принимали инфузии, потом инфузии мы перестали принимать. И с кожным днем нам ставало все хуже. Она вообще перестала есть, просто. Она могла съесть 5-10 грамм из 120-ти", - говорить Дьомкин Олександр, батько хворої дівчинки.

Дівчинку рятувати взялися у Львівській дитячій лікарні. Сюди немовля потрапило із критичними показниками, розповідають медики.

"Показники у неї дуже високі. Практично, дуже критичні показники для такої маленької дитини - у неї високий білірубін, інші показники які показують протикомпенсацію роботи печінки. У дитини на будь які інші методи лікування немає ні шансу ні часу, тому що їй потрібна трансплантація печінки - як єдиний метод лікування при її діагнозі", - зазначила Галина Курило, завідувач хірургічним відділенням Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Невідкладно прооперувати дівчинку погодилися в одній із клінік Бельгії. Ціна життя малої - 135 тисяч євро.

"Как это не парадоксально, но, к сожалению, граждане нашей страны вынуждены просить помощи друг в друга - что делаем и мы. Я очень благодарна тем людям, которые уже нам помогают, потому что, знаете, они дают надежду на то, что мы спасем ребенка", - говорить Юлія Луценко, мама хворої дівчинки.

У свої 8 місяців дитя важить трохи більше 5 кілограмів. Скільки часу у Марійки до пересадки органу - медики бояться прогнозувати.

Допомогти врятувати життя Марійки можете й ви. Банківські реквізити мами дівчинки зараз на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Луценко Юлія Сергіївна

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