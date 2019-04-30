Справжні витвори мистецтва робить зі звичайних яєць житель Волині. Анатолій Бойко з Володимир-Волинського розробив унікальну методику - вишивку металом на яєчній шкаралупі. Мереживо для писанок майстер кує з бронзи й срібла. Свої шедеври інкрустує камінням Сваровські та бурштином.

Як це вдається - дивіться в наступному сюжеті.

Його називають волинським Фаберже. Цей титул житель Володимир-Волинського Анатолій Бойко здобув за мистецькі шедеври на звичайнісінькій яєчній шкаралупі.

"Він винайшов дуже багато способів її оброки. Він її поєднує з багатьма сучасними матеріалами, дорогоцінними матеріалами і може здивувати", - зазначила Леся Мартинюк, викладачка образотворчого мистецтва.

Майстер з Волині створює мереживне плетиво для писанок із бронзи та срібла. Використовує курячі, гусячі, страусині й навіть перепелині яйця.

"Це куряче в гусиному, куряче теж відкривається і всередині перепелине - інкрустоване металом".

В Анатолія власна техніка, секрети якої він не розкриває. У кожному виробі є національні символи.

"От навіть в хаотичному, ніби-то, узорі, який споглядається як ажурний, але він складений із певних знаків і символів, які йдуть від часів Трипілля", - говорить Анатолій Бойко, майстер.

У творчому доробку волинського майстра є яйця, інкрустовані камінням Сваровські, бурштином та цінними металами. Анатолій Бойко - єдиний в Україні, хто опанував унікальну техніку витягування яєчної шкаралупи.

"Кажуть, наплутаю так, що навіть сам не розумію, чи це реально, щоб так можна було зробити із шкаралупи. От оця робота - це все витягнута шкаралупа. Я її розрізав на дуже-дуже тонку смужку, оздобив металом і крутив отак", - показує Анатолій Бойко, майстер.

Чоловік прикрасив уже понад триста яєць. Майстер працює звичайнісінькою бормашиною і безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври.

"Я спробувала квіточку вирізати ось, сердечко. Робота клопітка дуже, але мені сподобалось. Думаю, ще спробую попрацювати в такій техніці", - говорить Світлана Короць, студентка.

Різьбою на яєчній шкаралупі майстер займається більш як десять років. Роботи Анатолія Бойка відомі поціновувачам мистецтва в усьому світі.