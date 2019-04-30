Майстер з Володимир-Волинського опановує техніку Фаберже [ Редактировать ]
Справжні витвори мистецтва робить зі звичайних яєць житель Волині. Анатолій Бойко з Володимир-Волинського розробив унікальну методику - вишивку металом на яєчній шкаралупі. Мереживо для писанок майстер кує з бронзи й срібла. Свої шедеври інкрустує камінням Сваровські та бурштином.
Як це вдається - дивіться в наступному сюжеті.
Його називають волинським Фаберже. Цей титул житель Володимир-Волинського Анатолій Бойко здобув за мистецькі шедеври на звичайнісінькій яєчній шкаралупі.
"Він винайшов дуже багато способів її оброки. Він її поєднує з багатьма сучасними матеріалами, дорогоцінними матеріалами і може здивувати", - зазначила Леся Мартинюк, викладачка образотворчого мистецтва.
Майстер з Волині створює мереживне плетиво для писанок із бронзи та срібла. Використовує курячі, гусячі, страусині й навіть перепелині яйця.
"Це куряче в гусиному, куряче теж відкривається і всередині перепелине - інкрустоване металом".
В Анатолія власна техніка, секрети якої він не розкриває. У кожному виробі є національні символи.
"От навіть в хаотичному, ніби-то, узорі, який споглядається як ажурний, але він складений із певних знаків і символів, які йдуть від часів Трипілля", - говорить Анатолій Бойко, майстер.
У творчому доробку волинського майстра є яйця, інкрустовані камінням Сваровські, бурштином та цінними металами. Анатолій Бойко - єдиний в Україні, хто опанував унікальну техніку витягування яєчної шкаралупи.
"Кажуть, наплутаю так, що навіть сам не розумію, чи це реально, щоб так можна було зробити із шкаралупи. От оця робота - це все витягнута шкаралупа. Я її розрізав на дуже-дуже тонку смужку, оздобив металом і крутив отак", - показує Анатолій Бойко, майстер.
Чоловік прикрасив уже понад триста яєць. Майстер працює звичайнісінькою бормашиною і безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври.
"Я спробувала квіточку вирізати ось, сердечко. Робота клопітка дуже, але мені сподобалось. Думаю, ще спробую попрацювати в такій техніці", - говорить Світлана Короць, студентка.
Різьбою на яєчній шкаралупі майстер займається більш як десять років. Роботи Анатолія Бойка відомі поціновувачам мистецтва в усьому світі.
по теме
На Запоріжжі відновлюють традиції козацького судноплавства
Команда на "Чайці" не лише із Запоріжжя - тут козаки із Січеслава, Кропивницького та Черкас. Дехто навіть при зброї - з перначем та шаблею
Делегація УПЦ на чолі з намісником Києво-Печерської Лаври Митрополитом Павлом відвідала урочисте богослужіння в Єрусалимі
Урочисте богослужіння завершується в храмі Святої Олександри, це перший православний храм на святій землі. Служить один з найавторитетніших священнослужителів Української православної церкви, Митрополит Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
У Черкасах Великдень відзначили масштабними святкуваннями
Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було - на центральній площі міста зібралися сотні людей. Гуляли, співали і разом пустилися у стародавній обрядовий танок
Приметы на 30 апреля: что категорически нельзя делать
30 апреля православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого
В Киеве напечатают Софийский Собор на 3D-принтере
В Киеве стартовали работы по созданию уменьшенной копии "Софии Киевской"