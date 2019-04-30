В Днепре вооруженные мужчины в масках ворвались в дом [ Редактировать ]
В понедельник, 29 апреля, в Киеве за помощью к правоохранителям обратилась жительница частного дома, расположенного на улице Кузбасской. Она рассказала, что в ее дом ворвались несколько мужчин в масках и с пистолетом, сообщает "Информатор".
Предварительно известно, что злоумышленников было трое. Войдя в дом, они принялись избивать хозяйку и рыться в ее вещах.
Женщина кричала так громко, что ее услышали соседи. Испугавшись нежданных гостей, преступники сбежали, прихватив с собой несколько тысяч гривен.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют детали инцидента и ищут преступников.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли окровавленный труп мужчины, а также в маршрутке обокрали прокурора.
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