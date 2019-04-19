В маршрутке обокрали прокурора [ Редактировать ]
Фото: 0352.ua
В Черкассах прокурора местной прокуратуры обокрали в общественном транспорте, сообщает "Унн".
Отмечается, что в маршрутке неизвестный вытащил из сумки прокурора документы, в том числе паспорт, после чего скрылся с места преступления.
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Начато досудебное расследование по статье о похищении документов.
Раньше сообщалось о том, что сын до смерти избил собственного отца, а также под Одессой мужчина подстрелил грабителя.
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