В Киеве нашли окровавленный труп мужчины [ Редактировать ]
В понедельник, 22 апреля, в Киеве на Демеевской площади обнаружили труп мужчины. Окровавленное тело лежало возле опор моста Голосеевского проспекта. На месте работали правоохранители и медики. Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:15, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, когда медики прибыли на место инцидента. Мужчина уже был мертв, им оставалось только констатировать смерть. При этом на лице и рядом с телом были множественные следы крови.
Однако, что именно стало причиной смерти, будут выяснять правоохранители. Так как мужчина болел эпилепсией. Предварительно, перед трагическим инцидентном у него был приступ. Личность мужчины установлена, ему около 35 лет. При этом есть информация, что он был бездомным.
На месте работала патрульные, медики и следственно-оперативные группы Голосеевского и Главного управления полиции. Детали инцидента устанавливаются.
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