Во вторник, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ильфа и Петрова (Киевский район Одессы) кричит женщина. Она звала на помощь, а из-за двери доносился сильный шум - звуки ударов, бьющегося стекла. По указанному адресу оперативно прибыл экипаж патрульной полиции.

"Действительно, из квартиры явственно были слышны крики, но дверь никто не открывал. Соседка сообщила: видела, как с балкона этой квартиры пытается выпрыгнуть мужчина. Также свидетель происшествия рассказала, что было слышно, как женщина требовала вернуть похищенные вещи", - рассказали патрульные.

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На улице полицейские увидели мужчину, который спрыгнул с балкона третьего этажа и начал убегать. На ходу он выбрасывал похищенные вещи, а при задержании пытался съесть деньги. Не исключено, что ему все же удалось поглотить несколько купюр.

У 31-летнего злоумышленника инспекторы обнаружили женскую сумку, барсетку, телефон, ключи от квартиры и много купюр крупного номинала.

Когда патрульные открыли квартиру, из которой раздавались крики, то увидели на полу окровавленную женщину. В помещении имелись следы драки: сломанная мебель, выбитые двери, разбитые бутылки.

29-летнюю пострадавшую госпитализировали. Работают следователи, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

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