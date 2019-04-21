Кандидат в президенти України Володимир Зеленський прокоментував результат екзит-полу. Він заявив: "Ми зробили це разом". Докладніше про обстановку у штабі розповіла кореспондент телеканалу "Інтер" Олена Зоряна.

"У штабі Зеленського дуже багато гостей. Володимир Зеленський з'явився у штабі лише за п'ять хвилин до оголошення результатів екзит-полів. Виходив під пісню "Слуга народу" і помітно хвилювався, але був у піднесеному настрої. Під час оголошення результатів він пив воду. Під час свого виступу він подякував батькам, родині, дружині, друзям і журналістам,всім українцям і сказав: "Ми зробили це разом. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. Поки я ще офіційно не президент, можу сказати як громадянин України усім країнам пост-радянського союзу - подивіться на нас, усе можливо".

"Виступ кандидата тривав п'ять хвилин. Політичний консультант команди Зеленського Дмитро Розумков прокоментував результат: "Мы очень гордимся тем, что такое количество избирателей Украині поддержали нас. Это рекорд, таких результатов в Украине еще не было. Это высокий кредит доверия и Зеленский говорит о том, что он его оправдает. Это тяжелый путь, который придется пройти всем".