США, Японія і Південна Корея обговорять військову співпрацю. Перемовини за участі представників міноборони країн відбудуться у травні. Про це йдеться на сайті оборонного відомства Південної Кореї.

Як очікується, сторони обговорять шляхи вирішення північнокорейського питання, а також низку інших проблем.