США, Японія і Південна Корея обговорять військову співпрацю [ Редактировать ]
США, Японія і Південна Корея обговорять військову співпрацю. Перемовини за участі представників міноборони країн відбудуться у травні. Про це йдеться на сайті оборонного відомства Південної Кореї.
Як очікується, сторони обговорять шляхи вирішення північнокорейського питання, а також низку інших проблем.
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