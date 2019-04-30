В Естонії стартували навчання "Весняний шторм" [ Редактировать ]
Військові навчання "Весняний шторм" за участі України стартували в Естонії. У маневрах, які триватимуть три тижні, візьмуть участь понад 9 тисяч військових із 13 країн.
На місце проведення навчань доправили сотні одиниць техніки, зокрема, танки. У повітряний простір Естонії піднімуть бойові літаки та вертольоти.
У Головному штабі Сил оборони країни попередили про незначні пошкодження другорядних доріг, лісів та полів. Усі збитки за них обіцяють відшкодувати.
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