На Рівненській атомній електростанції напередодні пізно ввечері сталася пожежа. Після цього - аварійно відключився третій енергоблок.

Відео пожежі опублікували місцеві жителі. Очевидці стверджували, що з АЕС спочатку було чути гучний гул, схожий на звук літака. Згодом з'явився стовп вогню, а далі чорна хмара з диму накрила місто Вараш. Виявилося горів один із трансформаторів, який розташований на відкритому майданчику електростанції.

Це призвело до відключення третього енергоблоку. Загалом їх чотири. Другий блок зараз теж не працює, на плановому ремонті. На першому і четвертому запевняють на АЕС збоїв у роботі через загоряння не було. Пожежу ліквідували протягом години силами рятувального загону РАЕС. З вогнем боролися сорок надзвичайників.

"Пожежа трансформатора була доволі значна, проте загрози для енергоблоку не було, тому що трансформатор знаходився на відстані. Наші підзрозділи подали вогнегасячі засоби. Приблизно за годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має", - говорить Дмитро Мельник, речник Служби порятунку Рівненщини.

"Причини власне загорання цього і відключення встановлюються. Працює комісія, яка аналізує цю подію, що відбулася. Хочу запевнити громадськість, що радіаційний і екологічний стан під час цих подій не змінювався і знаходиться в межах встановлених норм", - говорить Петро Кратік, начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю ВП "Рівненська АЕС".