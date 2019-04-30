В Британії горів ліс Вінні-Пуха [ Редактировать ]
В Британії зайнявся Ашдаунський ліс, відомий завдяки дитячій казці Алана Мілна про Вінні-Пуха. Вогонь охопив площу в 20 гектарів. На місце інциденту відрядили шість пожежних команд. За кілька годин полум'я локалізували.
У пожежному департаменті зазначили: займання такого масштабу неабияка рідкість для регіону. Утім, версію з підпалом виключили. Припускають звичайне недбальство.
по теме
У Британії палає Ашдаунський ліс
Ашдаунський ліс відомий завдяки дитячій казці Алана Мілна про Вінні-Пуха
Пожежа на Рівненській АЕС: Вараш накрило чорним димом
На Рівненській атомній електростанції напередодні пізно ввечері сталася пожежа. Після цього - аварійно відключився третій енергоблок
На Рівненській АЕС через пожежу відключився третій енергоблок
Який радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території?
На Ривненской АЭС вспыхнул пожар (видео)
На Ривнеской атомной электростанции вечером в понедельник, 29 апреля, произошел пожар из-за повреждения трансформатора
В Киеве произошел взрыв на АЗС, есть жертвы
В Киеве, на улице Бережанской, на автозапраке произошел взрыв,