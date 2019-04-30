Де знайшли сліди снігової людини? Чому одіозний Сільвіо Берлусконі опинився в лікарні? Та скільки грошей назбирали американці на дорозі? Про це та інше - в нашому огляді.

Сільвіо Берлусконі на лікарняному ліжку. В одіозного екс-прем'єра Італії прихопили нирки. З гострим болем його доправили до шпиталю Сан-Рафаеле у Мілані. Останнім часом здоров'я підводить 82-річного політика. Три роки тому йому зробили операцію на серці. Однак полишати політичну орбіту Берлусконі не збирається. Члени його партії "Уперед Італія" балотуються до Європейського парламенту. Також за скандальним кавальєре тягнеться шлейф із судових справ.

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Виснажливі вибори. В Індонезії понад 300 працівників виборчих дільниць померли від перевтоми. Голосування відбулося ще 17 квітня. Майже 200 мільйонів громадян одночасно обирали президента, депутатів національного, регіональних і місцевих парламентів - задля економії коштів. Під час підрахунку 318 членів дільниць померли через надмірне навантаження чи хвороби, пов'язані з ним. Ще понад дві тисячі 200 захворіли.

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На Шрі-ланці скасували заборону на користування соцмережами. Влада заблокувала, зокрема, Facebook, Instagram, Whatsapp і Viber після кривавого теракту на католицький Великдень. Трагедія забрала життя 253. Тоді ж в країні оголосили надзвичайний стан, а разом з ним - і заборону на користування популярними сервісами, щоб не поширювати дезінформацію.

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Купальник для мусульманок уперше на обкладинці культового видання "Sports Illustrated". В буркіні вбралася 21-річна американська модель сомалійського походження Галіма Ейден. Дівчина вважає цю фотосесію історичною і втіленням особистої мрії. Буркіні - це купальник, що закриває усе тіло жінки, за винятком стоп, долонь і обличчя, на який зверху одягають туніку, що приховує силует.

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Ексцентричний протест. Поляки масово кинулися їсти банани. Фото і відео процесу поширють у мережі, влаштовують флешмоби на вулиці. Усе через рішення Національного музею у Варшаві зняти з експозиції серію світлин, на яких дівчина звабливо їсть банан. Прогресивна молодь вважає такий крок цензурою. А в музеї пояснюють - знімки прибрали через численні скарги батьків, мовляв таке мистецтво травмує їхніх дітей.

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Той, хто залишає загадкові сліди. Сенсаційна знахідка в Індії - військові альпіністи у гімалайських горах виявили сліди снігової людини. Така новина - разом з фото-доказами - з'явилася на офіційній "твіттер сторінці індійської армії. На знімках відбитки на снігу завбільшки 81 на 38 сантиметрів. Раніше єтті в цій місцевості бачили тільки раз у Національному парку Макалу-барун.

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Гроші на дорозі валяються! В американському штаті Мічиган з вантажівки висипалося 30 тисяч доларів. Банкноти встелили хайвей. Автомобілісти, що проїжджали поруч, кинулися їх збирати - собі в кишені. Поліція віддала власникові лише сім тисяч. І звертається до сумління інших водіїв - поверніть чуже.

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Убратися як Дарт Вейдер. Костюм культового персонажа Зоряних війн піде з молотка у травні. Вбрання Темного Володаря продає Брюс Еллер. Він кілька років втілював його образ на урочистих заходах, присвячених картині, в промо-турах і навіть на церемонії вручення "Оскара" 1978 року. За костюм сподіваються вторгувати від одного до двох мільйонів доларів.