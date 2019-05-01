Міністерство інфополітики взяло на себе відповідальність за відео України без Криму [ Редактировать ]
Міністерство інформаційної політики України почало службове розслідування через трансляцію в аеропорту "Бориспіль" відео, на якому Україна зображена без анексованого Криму.
Про це повідомила прес-служба відомства. Причиною трансляції некоректного відеоролика там назвали технічний збій. Нагадаю, пасажир аеропорту "Бориспіль" виявив трансляцію відео, на якому Україна зображена без окупованого півострова.
Правоохоронці повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.
У Нацполіції попередньо встановили, що лист із пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики.
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