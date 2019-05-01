Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії. Це довели розслідувачі спільноти Informnapalm.

Волонтери порівняли фото з безпілотника ОБСЄ на Донбасі та фото з конкурсу на полігоні Міноборони Росії і дійшли висновку, що це одна і та сама система - "Тірада-2".

Вперше про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу цієї системи моніторингова місія заявила у своєму звіті цьогоріч 16 березня. Тим часом як цей комплекс лише цього року планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.