Росія випробовує на Донбасі систему "Тірада-2" - волонтери [ Редактировать ]
Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії. Це довели розслідувачі спільноти Informnapalm.
Волонтери порівняли фото з безпілотника ОБСЄ на Донбасі та фото з конкурсу на полігоні Міноборони Росії і дійшли висновку, що це одна і та сама система - "Тірада-2".
Вперше про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу цієї системи моніторингова місія заявила у своєму звіті цьогоріч 16 березня. Тим часом як цей комплекс лише цього року планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.
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