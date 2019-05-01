Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. За інформацією штабу об'єднаних сил ворог чотири рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Один раз із забороненого Мінськими угодами озброєння. Під обстріли потрапило селище Піски, там бойовики били із гранатометів різних систем.

Поблизу Лебединського та Мар'їнки застосовували великокаліберні кулемети. Біля Троїцького 120-міліметрові міномети. Втрати з боку російських найманців наразі уточнюють.