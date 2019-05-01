На опорних позиціях українських армійців напередодні побував Ігор Левенок. Його матеріал - далі.

Приазов'я. Неспокійна ділянка фронту Павлопіль-Широкине. Армійці нас застерігають - поїздка на передову у цій місцевості завжди пов'язана з ризиком для життя. Обабіч дороги пам'ятні хрести. Такими позначені місця, де загинули українські воїни. До нульових позицій зо два кілометри долаємо пішки.

Отаке тут пасхальне перемир'я. Тутешні рубежі утримують наші десантники. Кажуть - жодного дня тут не було тиші. Навіть на Великдень окупанти відкривали прицільний вогонь.

"Ночью у них проявилась агрессия, ну наверное разговелись хорошо, с Пасхи, с воскресенья на понедельник у них вот такая непонятная агрессия несмотря на перемирие", - говорить "Липован", військовослужбовець збройних сил України.

"Винзаводи у них работают, боярышник продается, так что люди там празднуют и бехи выкативают и танчик работает", - говорить "Павук", військовослужбовець збройних сил України.

Вчора, внаслідок ворожого обстрілу на цьому напрямку загинув один боєць. Вогневі точки найманців десантники погасили. Ворог теж зазнав утрат.

Разом із тим солдати просять усіх, хто може захищати Батьківщину, бути готовими виконати свій обов'язок. Адже агресор не вгамовується. І розповсюдження російських паспортів на окупованих територіях, тому підтвердження.

"Треба усім готуватися і бути во всєоружии, потому что це такой підступний ворог, що від нього можна очікувати чого завгодно", - говорить "Шахтар", військовослужбовець збройних сил України.

Бійці певні - українцям треба гуртуватися. І тоді за жодних обставин ворог не досягне успіху.

"Им сложнее будет. Тут у нас каждый кустик наш и каждое деревце наше. А они за шо воюют? Непонятно. У нас хоть есть что защищать - цель в жизни есть. Нам даже умереть тут нельзя, потому, что нам надо отбить свое", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.

Після півдня на цьому напрямку знову почала гриміти канонада. І вона вкотре сповістила про чергове порушення чергового режиму тиші.