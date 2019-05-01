Перше травня у Парижі готуються зустріти протестами [ Редактировать ]
Забиті дошками вітрини й зачинені кафе. Так Париж підготувався до першотравневих демонстрацій за наказом уряду. Адже торішні протести профспілок переросли у сутички з поліцією мітингувальники почали палити машини і бити вікна. До того ж сьогодні до традиційних акцій приєднаються і "жовті жилети".
У французькому МВС заявили - на мітингах очікують ще тисячу так званих анархістів, серед них можуть бути й іноземці. Тож правоохоронці посилено патрулюватимуть столицю.
"У Парижі буде збільшена кількість поліції. Мобілізовано більше семи тисяч чотирьохсот правоохоронців. Під час зустрічей із ними я нагадав, що необхідні швидкість, реакція, запобігання насиллю. Агресивних протестувальників потрібно заарештовувати", - говорить Крістоф Кастанер, міністр внутрішніх справ Франції.
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