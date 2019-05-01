Чиновники сподіваються, що вже у травні необхідна деталь буде у Миколаєві

Навчання інформатики лише за конспектами, до їдальні без допомоги не потрапити. Діти з вадами опорно-рухового апарату в базовій інклюзивній школі Миколаєва не можуть вільно пересуватися. Спеціально для них 2 роки тому встановили ліфт, однак ним жодного разу ніхто не скористався. Чому - з'ясували наші кореспонденти.

Візок, ходунки та татова підтримка - без цього навчання п'ятикласниці Поліни було б неможливе. Дівчинка самостійно ходити не може. Загалом дітей з проблемами опорно-рухового апарату в миколаєвській Академії дитячої творчості дев'ятеро.

"Ми бачимо ліфт, будівництво якого почалося близько 2015 року. Сьогодні 2019 рік. Ліфт до сьогоднішнього дня не працює. Внаслідок цього ці діти не можуть отримувати повний спектр освітніх послуг", - говорить Олексій Долгих, батько учениці з особливими потребами.

Щоб Поліні було комфортніше навчатися, її клас розташували на першому поверсі, біля пристосованої вбиральні. Однак бібліотека у школі на третьому поверсі, їдальня на другому, там же - і кабінет інформатики.

"Я дійсно хотіла б відвідувати ці кабінети. Мені хотілося б вільно пересуватися по поверхах школи. Та, нажаль, цього зараз я робити не можу", - говорить Поліна Долгих, учениця п'ятого класу.

Батьки неодноразово зверталися до управління освіти та керівництва міста, однак за два роки ситуація не змінилася. Чиновники стверджують - ліфт побудували за всіма необхідними для візочників вимогами, облаштували пандусом. Тільки ввести його в експлуатацію досі не можуть. У школі кажуть: вирішити проблему має замовник управління капітального будівництва Миколаєва.

"З приводу того, що він не працює, в курсі і мер, і депутати всі. З точки зору школи все, що ми можемо, ми зробили", - говорить Ганна Матвєєва, директор школи.

В управлінні капітального будівництва нам пояснили: ліфт справний, але через відсутність однієї деталі, запустити в роботу офіційно його не можуть. Білоруський завод поставив повну комплектацію, але до школи дійшло не все. Нещодавно деталь відправили до Миколаєва знову, але вона застрягла на митниці.

"Бюрократическая составляющая сильно развита, что препятствует иногда быстрому строительству и быстрому ходу реализации всех объектов в Николаеве. В том числе и строительство этого лифта", - говорить Костянтин Артюх, головний інженер КП "Управління капітального будівництва Миколаєва".

Чиновники сподіваються, що вже у травні необхідна деталь буде у Миколаєві. А завершити всі необхідні організаційні процедури та запустити ліфт обіцяють влітку.